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Akşener ihracını istemişti, Akşener'e karşı aday oluyor

31 Mart yerel seçimlerindeki hezimetin ardından olağanüstü kurultaya gitme kararı alan İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in ilk rakibi belli oldu. Parti içindeki 'muhalifler'den olduğu gerekçesiyle Akşener tarafından ihracı istenen İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 17:50, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:42
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Akşener ihracını istemişti, Akşener'e karşı aday oluyor

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nin ardından istediği sonucu elde edemeyen İyi Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti. İstifa sesleri yükselirken Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İyi Parti'de ilk aday belli oldu. İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Kodaz'ın açıklaması şöyle:

"İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım."

AKŞENER İHRACINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Günay Kodaz geçen sene, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, ve İsmet Koçak'la birlikte kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Akşener'in imzasıyla ihracı istenen siyasetçiler parti içindeki muhalifler ve Akşener'e muhalif isimler olarak biliniyor.

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