Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak. Alınan karar sonrası halk, 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 19:59, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:57
Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.
Oy sayımının tamamlanmasının ardından AK Parti, seçim sonuçlarına itiraz etti.
Yapılan itiraz sonucunda seçimin tekrarlanmasına karar verildi. Alınan seçim tekrarı kararının ardından halk, 2 Haziran'da sandık başına gidecek.