Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu

Türkiye geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün bir kez daha toplanarak itirazları görüştü.

Sabah saatlerinde YSK binasına gelen Ahmet Yener gazetecilere yaptığı açıklamada, "Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak." dedi.

CHP VE MHP'NİN İTİRAZLARINA RET

Ahmet Yener daha sonra itirazların değerlendirildiği toplantıya geçti.

Kurul, CHP'nin Isparta Aksu'da seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti. YSK ayrıca MHP'nin Çorum Uğurludağ'da yeniden sayım yapılmasına ilişkin talebi de kabul etmedi.

YAYIN YASAĞINI DELENLERE SUÇ DUYURUSU

Yüksek Seçim Kurulu seçim gününe ilişkin de bir karar aldı. YSK, seçim günü yayın yasağını delenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

YSK yarın da gelen itirazları görüşmeye devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Van'da seçimden birinci çıkan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmedilmişti.

DEM Parti'nin itirazını görüşen Yüksek Seçim Kurulu, itirazı oy çokluğuyla kabul edip, İl Seçim Kurulu tarafından verilen kararı kaldırmıştı.

YSK, mazbatanın Zeydan'a verilemesine karar vermişti.