15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da kapalı olacak

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
HSK'dan, Abdullah Zeydan kararına inceleme
HSK'dan, Abdullah Zeydan kararına inceleme
Kredi kartı harcamalarında rekor
Kredi kartı harcamalarında rekor
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
YSK, 'Van' kararının gerekçesini bugün yazacak
YSK, 'Van' kararının gerekçesini bugün yazacak
Hem Kabine'de hem Ak Parti yönetiminde değişiklik gelebilir
Hem Kabine'de hem Ak Parti yönetiminde değişiklik gelebilir
31 Mart sonrası yeni gündem: Şehirlerde muhtarlığa gerek var mı?
31 Mart sonrası yeni gündem: Şehirlerde muhtarlığa gerek var mı?
MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak
MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak
AK Parti'den 31 Mart komisyonu
AK Parti'den 31 Mart komisyonu
Göz göre göre fahiş zam! 39 liralık ürün 120 TL'ye satılıyor
Göz göre göre fahiş zam! 39 liralık ürün 120 TL'ye satılıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da kapalı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yapılacağı 28 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç bağlantısına kapalı olacağı duyuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 20:52, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:52
Yazdır
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da kapalı olacak

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan Pazar günü "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı"nın yapılacağı belirtildi.

Paylaşımda, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa-Anadolu istikametinde tahmin olarak 11.00-11.45 saatlerinde, Anadolu-Avrupa yönünde ise 12.30-13.15 saatlerinde araç bağlantısına kapalı olacağı ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber