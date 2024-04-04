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Mahallenin 46 yıllık 'muhtar dedesi', son seçimi kaybetti

Antalya'da 46 yıl muhtarlık yapan Mehmet Nurettin Eyiler, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimde muhtarlığı rakibine kaptırdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 22:19, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 22:20
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Mahallenin 46 yıllık 'muhtar dedesi', son seçimi kaybetti

Muratpaşa ilçesindeki Yeşilbahçe Mahallesi'nde 'muhtar dede' olarak bilinen Nurettin Eyiler, 39 yaşında başladığı muhtarlığa ara vermeden 46 yıl devam etti.

Mahallenin her bir köşesini bisikletine binerek gezen Eyiler, tespit ettiği sorunları da gerekli yerlere bildirip çözüme kavuşturdu. Görevi boyunca mahallelinin her sorunuyla ilgilenen Eyiler, muhtarlığa kendi imkanlarıyla Atatürk büstü yaptırdı, bina çevresine de çiçek ekti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde mahallelinin kendisini zorla aday gösterdiği için yeniden muhtarlığa aday olduğunu söyleyen Eyiler, seçimde beklediğini bulamadı. 3 adayın yarıştığı seçimde Nurettin Eyiler ve Ahmet Çiviler'i geride bırakan Mehtap Gökçe yeni muhtar oldu. Gökçe, 4 bin 194 oy alırken, Nurettin Eyiler ise 2 bin 990 oyda kaldı.

"Atatürk büstüne ve çiçeklerime iyi bakmasını isterim"

Seçimi kaybeden Eyiler, muhtarlık binasındaki kişisel eşyalarını toplamaya başladı.

Eyiler, "Seçimi garanti görüyorduk ama nasip değilmiş. Hayırlısı olsun. İnşallah iyi çalışır. Atatürk büstüne ve çiçeklerime iyi bakmasını isterim. Ben kendim temizlerdim büstü, onun temizliğini eksik etmemeli. Çiçeklerime de iyi baksın. Bundan sonra yine mahalleyi bisikletle gezeceğim" diye konuştu.

Mahallelinin 'Bir sorun olunca yine seni ararız' dediğini de anlatan Eyiler, "Eşim zaten istemiyordu. Kaybettiğime o sevindi. Ben artık bundan sonra mahallede, evimde kendi işlerimle ilgilenirim" dedi.

Mahallede yaşayan Şahinler Kılınç da "Üzüldüm. Kaç senenin alışılmışlığı var. Nurettin Amca'nın oturduğu yerde oturuyorum, ben de şaşırdım, duyunca" diye konuştu.

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