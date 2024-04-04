Bolat: 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz

Bakan Bolat, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde ülkenin Milli Günü nedeniyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin bin yılı aşkın tarihi köklere dayandığını vurgulayan Bolat, iki ülkenin de dünyanın önde gelen, büyük ve güçlü imparatorluklarının mirasına sahip olduğunu söyledi.

Bolat, iki ülke arasındaki eşsiz ve kalıcı kardeşlik bağının diplomasinin ötesi uzandığını dile getirerek, "Bu bağ ortak değerlere, ortak hedeflere, birbirlerinin tarihine ve kültürüne dair derin bir anlayışa dayanır. Bu anlayışla da dostluğumuz, ilişkilerimiz ve ittifakımız her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Pakistanlı kardeşlerimizin Kurtuluş Savaşı'mız sırasında ülkemize sağladığı desteklerini de her zaman hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Siyasi ilişkilerin yanı sıra Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik işbirliğinin mevcut durumundan da büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Bolat, ticari ilişkilerin yıllar içerisinde geliştiğine dikkati çekti.

Bolat, son üç yıl içerisinde iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 1 milyar doları aştığına işaret ederek şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşmamız, ikili ticaretimize ciddi bir ivme kazandıracaktır. Bu ivme sayesinde, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine orta vadede ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, 1 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırımla Türkiye, Pakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri konumundadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketinin Pakistan'da yatırımları var. Bunların hem ihracat hem de istihdam açısından Pakistan ekonomisine katkılarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

"Müteahhitlerimiz 3,4 milyar dolar değerinde 72 proje üstlendi"

Müteahhitlik hizmetlerinin de önde gelen işbirliği alanlarından birisi olduğunu anlatan Bolat, "Çok sayıda Türk firması Pakistan'da başarılı projeler gerçekleştiriyor. Müteahhitlerimiz, bugüne kadar bölgede 3,4 milyar dolar değerinde 72 proje üstlenmiş ve başarıyla tamamlamıştır." diye konuştu.

Bolat, Pakistan'ın yeni hükümeti ile beraber istikrarlı ekonomik büyüme sürecinde Türk yatırımcıların müteahhitlik sektöründe yeni katkılar yapacağına inandığını belirterek, yakın gelecekte Türk iş insanlarından oluşan büyük bir heyetle Pakistan'ı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Söz konusu ziyaret kapsamında, Ortak Görev Gücü platformunun ikinci toplantısını gerçekleştireceklerini duyuran Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in teklifi olan platformun, ekonomik işbirliği kapsamındaki mevcut ve potansiyel alanların koordinasyonunda hayati bir rol oynayacağına vurgu yaptı.

Bolat, bir diğer önemli işbirliği alanının da savunma sanayii olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu alanda her iki ülke olarak birlikte çalışıyoruz. Türkiye ve Pakistan, bölgelerinde barış ve istikrarın sembolü olan iki güçlü ülke olarak terörle mücadele, bölgesel güvenlik, insani yardım ve ekonomik dayanışma alanlarında işbirliğine her zaman devam edeceklerdir. Pakistan Milli Günü'nü yürekten kutlarken, iki ülke arasındaki köprü dostluğa olan bağlılığımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. İki ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Muhammed Ali Cinnah'ı rahmetle yad ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in liderliğinde iki ülkenin daha ileri düzeyde işbirliğine ve dayanışmaya çalışacağını ifade etmek istiyorum."