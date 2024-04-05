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5 Nisan 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
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5 Nisan 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

5 Nisan 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 02:04, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 02:11
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5 Nisan 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Malatya İl Müftülüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ramazan DOLU atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;

- Osmaniye İl Müdürlüğüne Tolga NACAR,

- Trabzon İl Müdürlüğüne Hüseyin MOLLAOGLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan İş Müfettişleri atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem ÖRNEKOL,

- Şili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan KIZILTAN,

- Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan KEMİK,

- Guatemala Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz CELASİN RENDE,

- Bulgaristan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait UYANIK,

- Kosta Rika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen KAYA,

- Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfü TURGUT,

- Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet ERGİN, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Amerika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat ÖNAL,

- Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet YILDIZ, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü;

- VII. Bölge Müdürü Ahmet Ersin GÖKÇE,

- XII. Bölge Müdürü Okan BAL,

- XXI. Bölge Müdürü Emrah KÖLEOĞLU,

- XXIV. Bölge Müdürü Şükrü BAYSAL,

görevden alınmış,

- IV. Bölge Müdürlüğüne Mehmet ALP,

- V. Bölge Müdürlüğüne, XXIII. Bölge Müdürü İbrahim YAROĞLU,

- VI. Bölge Müdürlüğüne, XXVI. Bölge Müdürü Celal TOKALAK,

- VII. Bölge Müdürlüğüne Koksal Buğra ÇELİK,

- IX. Bölge Müdürlüğüne Sebahattin ŞAMCI,

- XI. Bölge Müdürlüğüne Faruk YÜCEGÖK,

- XII. Bölge Müdürlüğüne, XVIII. Bölge Müdürü Rahmi ŞAHİN,

- XIII. Bölge Müdürlüğüne Özhan ERDANIŞMAN,

- XV. Bölge Müdürlüğüne Ali Naci KOŞALI,

- XVI. Bölge Müdürlüğüne Cihan AKSOY,

- XIX. Bölge Müdürlüğüne Zafer ASLAN,

- XXIII. Bölge Müdürlüğüne Yasin DEVRİM,

- XXV. Bölge Müdürlüğüne Murat Lütfü GÜLDOGAN,

atanmıştır.

4 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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