5 Nisan 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
5 Nisan 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Malatya İl Müftülüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ramazan DOLU atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;
- Osmaniye İl Müdürlüğüne Tolga NACAR,
- Trabzon İl Müdürlüğüne Hüseyin MOLLAOGLU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan İş Müfettişleri atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem ÖRNEKOL,
- Şili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan KIZILTAN,
- Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan KEMİK,
- Guatemala Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz CELASİN RENDE,
- Bulgaristan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait UYANIK,
- Kosta Rika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen KAYA,
- Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfü TURGUT,
- Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet ERGİN, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;
- Amerika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat ÖNAL,
- Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet YILDIZ, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü;
- VII. Bölge Müdürü Ahmet Ersin GÖKÇE,
- XII. Bölge Müdürü Okan BAL,
- XXI. Bölge Müdürü Emrah KÖLEOĞLU,
- XXIV. Bölge Müdürü Şükrü BAYSAL,
görevden alınmış,
- IV. Bölge Müdürlüğüne Mehmet ALP,
- V. Bölge Müdürlüğüne, XXIII. Bölge Müdürü İbrahim YAROĞLU,
- VI. Bölge Müdürlüğüne, XXVI. Bölge Müdürü Celal TOKALAK,
- VII. Bölge Müdürlüğüne Koksal Buğra ÇELİK,
- IX. Bölge Müdürlüğüne Sebahattin ŞAMCI,
- XI. Bölge Müdürlüğüne Faruk YÜCEGÖK,
- XII. Bölge Müdürlüğüne, XVIII. Bölge Müdürü Rahmi ŞAHİN,
- XIII. Bölge Müdürlüğüne Özhan ERDANIŞMAN,
- XV. Bölge Müdürlüğüne Ali Naci KOŞALI,
- XVI. Bölge Müdürlüğüne Cihan AKSOY,
- XIX. Bölge Müdürlüğüne Zafer ASLAN,
- XXIII. Bölge Müdürlüğüne Yasin DEVRİM,
- XXV. Bölge Müdürlüğüne Murat Lütfü GÜLDOGAN,
atanmıştır.
4 Nisan 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI