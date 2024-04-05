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Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı! Oteller doldu, biletler tükendi

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da oynayacağı Süper Kupa finali için Şanlıurfa'ya akın var, uçak biletleri tükendi, fiyatı yüzde 50 artan oteller de doldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 07:33, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 07:24
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Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı! Oteller doldu, biletler tükendi

Pazar günü Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı, ilde turizm hareketliliğine neden oldu. Maç tarihinin belli olması ile uçak biletleri tükendi. Otobüs şirketlerinde de yoğunluklar yaşanıyor. Bayram tatili nedeniyle otellerde yaşanan yoğunluk, Süper Kupa maçı ile daha da arttı. Bölgede 8 bin yatak kapasitesi bulunurken, otellerin doluluk oranları yüzde 90'ı buldu. Normal şartlarda gecelik oda-kahvaltı fiyatı 2 bin lira civarında olan oteller, maç günü fiyatlarını gecelik 7-8 bin liraya kadar çıkardı. 21.30'da oynanacak maç öncesi, restoran sahipleri iftar açmak isteyenler için hazırlıklarını tamamladı. Bazı tur şirketleri de maç öncesi paketler düzenledi. 6-8 Nisan tarihleri arasında hem kupa maçını izleyip hem de Urfa'nın tarihi güzelliklerini görmek mümkün.

"OTELLERDE YER KALMASA BİLE GELENLERİ EVLERİMİZDE AĞIRLAYACAĞIZ"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban "Otellerimizde yer kalmasa bile gelen misafirlerimizi evlerimizde ağırlayacağız. Daha önce 2010'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçında da otellerde yer bulamayan misafirlerimizi evlerimizde ağırladık. Bu maç hem Şanlıurfa'mızın tanıtımına katkı sağlayacak hem de esnafımıza ekonomik katkı sağlayarak kenti canlandıracaktır" dedi. Şanlıurfa Turizm Profesyonelleri Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar ise maçın kentin ekonomisine çok ciddi katkıları olacağını ifade ederek "Bu tür etkinliklerin Şanlıurfa ve tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devamının gelmesini diliyorum. Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl ve müzelerimiz misafirlerimizi bekliyor" diye konuştu.

KAAN ZENGİNLİ

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