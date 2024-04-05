Erdoğan'ın dava arkadaşları yenilgiyi yorumladı: Yanlış aday, kibir, ekonomi

AK Parti'de yaşanan kaybı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşları ve yereldeki isimler Türkiye gazetesine değerlendirdi.

MUSTAFA ATAÇ: Maalesef son seçim sonuçları 94 ruhunun sahaya tam olarak yansıtılamadığını gösteriyor. Reis'i izlerken biz yoruluyoruz. Seçim insan ikna etme sanatıdır.

HASAN CAN: Ekonomik sıkıntılar elbette insanları farklı düşüncelere itti ama kişisel kanaatim biz 30 yıllık Erdoğan dönemini, değişimi ve emeğini gerektiği gibi kitlelere anlatamadık. Çünkü daha 10 ay önce tercihini Erdoğan'dan yana kullanan da yine bu halktı.

KADİR ALTINKAYA (Afyonkarahisar): Afyon AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın seçim sürecinde izlediği strateji tabanı rahatsız etti. Lüks araçlarla yürütülen kampanya üstenci bir görüntü verdi. AK Parti Afyon'da tabanla doğru dili kuramadığı ve tepeden bakıyor imajı verdiği için kaybetti.

ENVER BAKIRCI (Gaziantep): Teşkilatlarda misyon-vizyon çelişkisi had safhada. Sırf depremzede diye Gaziantep'te bir kişi aday gösterildi. Ancak sonrasında üzücü hadiseler yaşandı ve istifa etmek zorunda kaldı. Teşkilat yapısında ciddi sorunlar var.

AHMET URFALIOĞLU (Kilis): Milletvekillerinin yanlış yönlendirmesi ve hem Kilis halkı hem de teşkilat nezdinde hiçbir karşılığı olmayan, bizim kimyamızla ters bir aday tepeden dayatıldı. Halktan rağbet görmeyen birisini güç sarhoşluğu içerisinde seçtirmek istediler. Teşkilatlara sadece rant motivasyonu ile eklemlenen kişiler bu felaketin hazırlayıcısı oldu.

YILMAZ BİLGEN