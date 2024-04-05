Ak Parti'nin oyları bu şehirlerde neden düştü

Seçim sonuçları için özel komisyon oluşturacak olan AK Parti, öncelikle mercek altına alacağı şehirleri 'oy kaybının en yüksek çıktığı' kentler olarak belirledi. AK Parti, seçim sonrası ilk MYK toplantısında ön değerlendirme yaptı. Sonuçların il il, bölge bölge ayrıntılı olarak analiz edilmesi, kayıpların nedenlerinin tespit edilmesi için komisyonlar kurulması kararı alındı. Bu kapsamda ilk olrak büyükşehirlerdeki düşüş masaya yatırılacak. AK Parti, İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu birçok kentte istediği başarıyı elde edemedi. AK Parti'nin 15'i büyükşehir toplam 39 olan belediye sayısı bu seçimde 24'e düştü.

EN ÇOK DÜŞEN İLLER DE ARAŞTIRILACAK



Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Malatya AK Parti'nin oyunun en çok düşüş yaşadığı yerler olarak seçimde öne çıktı. Oy erozyonu Şanlıurfa'da yüzde 27,18, Kahramanmaraş'ta yüzde 25,20, Kayseri'de yüzde 24,78'i, Konya'da yüzde 21,10'u, Malatya'da yüzde 19,51'i buldu. Bu arada 2019 yılına göre büyükşehirlerde en az oyu düşen büyükşehirler ise İzmir, Samsun, İstanbul, Antalya ve Aydın.

Resul Ekrem Şahan