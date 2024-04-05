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Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik!

İstanbul Gayrettepe'de Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yangına ilişkin ihmaller konuşulurken, İstanbul Valisi Davut Gül, işletmenin 1987'de açıldığını, 2018'de ruhsat yenilediğini aktardı. Ancak ruhsat yenilendiği sırada itfaiye raporu alınmadığı ortaya çıkmıştı. Yangın mevzuatına aykırılıklar tespit edilen mekana yönelik belediyenin denetimsizliği Sayıştay raporunda farklı bir açıdan yer aldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 08:18, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:32
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2 Nisan Salı günü Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada meydana gelen patlama sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İtfaiyesi'nin anlık müdahalelerde geç kalması nedeniyle eleştirilmesinin ardından bir skandal da Beşiktaş Belediyesi'nde patlak verdi.

Beşiktaş'ta gece kulübü yangını: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Sayıştay 2022 raporunda ilçede aktif olan 20 bin 135 iş yerinden 17 bin 228 adedinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

1987 YILINDA ALINAN VE 2018'DE YENİLENEN RUHSAT VAR

Yangın sonrasında alanda inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül de ünlü gece kulübünün sahip olduğu ruhsata atıfta bulunarak, "Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var.

Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş" ifadelerini kullandı. Sayıştay raporunun 14'üncü bulgu maddesinde bahsi geçen raporda da şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Vergi Dairesi kayıtlarına göre Belediye sınırları içerisindeki ruhsata tabi aktif iş yeri sayısının 20 bin 135 adet olduğu ve bu iş yerlerinin 17 bin 228 adedinin ise ruhsatsız şekilde faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir."

29 kişi ölmüştü: Beşiktaş Belediyesi'nden yangın faciasıyla ilgili açıklama

YÜZDE 85'İ DENETİM DIŞI

Yapılan tespitle Beşiktaş Belediyesi sorumluluk alanındaki işletmelerin yüzde 85'inin kaçak olduğu, bu işletmelerin apartman kat maliki izni, itfaiye raporu, baca kriterlerine uygunluğu, emniyet görüşü veya iskanı bulunmuyor.

Beşiktaş'taki işletmelerin yüzde 85'i bilgi ve denetim dışındayken çıkan yangına ilişkin ise "Böyle kontrolsüz ve denetimsiz bir ortamda her türden çok daha büyük felaketlerin yaşanması sadece an meselesidir" eleştirisi yapıldı.

BABANIN FERYADI: İHMALİ OLAN EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Gece kulübünde Efe Demir'in (17) yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 5 ay önce bir marangozun yanında çırak olarak işe başlayan Efe'nin 3-4 gündür ustasıyla birlikte kulübe gidip geldiği öğrenildi.

Efe'nin İstanbul Sarıyer'deki cenazesinde gözyaşı döken güvenlik görevlisi baba Adem Demir, "Olayda ihmal var. Başka acil çıkış kapısı olmalıydı. Sorumlulular en ağır cezayı alsın" dedi.

'3 GÜN DAHA ÇALIŞAYIM DÖNERİM' DEDİĞİ BATMAN'A CENAZESİ GİTTİ

Gece kulübündeki yangında hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Barış Güngör, memleketi Batman'da asri mezarlıkta toprağa verildi. Güngör'ün kuzeni Adil Güngör, "Barış 3- 4 ay önce askerden geldi.

Askerden sonra yanımıza İstanbul'a geldi. Bizde kalıyordu ve 3-4 ay orada çalıştı. Çalıştıktan sonra bir daha Batman'a döndü. Batman'dan tekrar İstanbul'a gelip bir daha dönmemek üzere İstanbul'a eşyalarını almaya geldi.

Barış bana 'Ben artık burada ailemden daha fazla ayrı durmak istemiyorum, ailemi çok özlüyorum. 3 gün içerisinde geri döneceğim' dedi. Arkadaşları 'Birkaç gün çalış öyle dön' deyince 'Tamam' demiş. Cenazesi bize geldi" dedi.

GECE KULÜBÜNÜN ORTAĞI EMNİYETTE

Gayrettepe'de, 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınıyla ilgili gözaltına alınan kulübün ortağı Şehzade Şazi Şekergümüş ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü.

Olayla ilgili dün gözaltına alınan 3 kişiyle şüpheli sayısı 11'e yükseldi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

YANGINDA EŞİNİ KAYBEDEN FATMA YILMAZ: BİZE HEP 'BEN ÖLÜRSEM NE YAPACAKSINIZ?' DERDİ

Gece kulübü yangınında hayatını kaybeden ve işçilerin şefi olduğu öğrenilen Sinan Yılmaz son yolculuğuna İstanbul Küçükçekmece'deki Fatih Camii'nden uğurlandı. Yılmaz cenazesi namazının ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde konuşan ağabey Kenan Yılmaz "Memleketteydim. Haberi alır almaz İstanbul'a gittim. İhmal iddiaları konuşuluyor. Devletimiz gereğini yapacaktır. Sonuna kadar güveniyorum" dedi.

'TV'DE İZLERDİM'

Eşini kaybetmenin acısı ile yıkılan Fatma Yılmaz'ın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Acılı eşin gözyaşları eşliğinde kurduğu şu cümleler yürekleri dağladı:

"Televizyonlarda izliyordum. 'Patlama oldu, yangın oldu. Ocaklara ateş düştü' diye. Şimdi bizim ocağımız söndü. 'Ben ölünce siz yapacaksınız?' derdi bize. Şimdi ne yapacağız?"

BABA-OĞULA BİRLİKTE VEDA

İstanbul'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden demirci işçilerden baba Yılmaz Kıhrı (60) ve oğlu Akın Kıhrı'nın cenazeleri dün Giresun Tirebolu'da toprağa verildi.

Tek çocuk olan Akın Kıhrı'nın gece kulübünde çalışırken işler yetişmeyince eski bir usta olan babasını da memleketten yanına çağırdığı ortaya çıktı. 1 haftalığına oğluna yardıma giden baba ve oğlu yangında can verdi. Yılmaz Kıhrı'nın cenazede SABAH'a konuşan bir arkadaşı, "Melek gibi bir insandı, yetim büyüdü.

Oy kullanmaya gelmişti görüştük. Cumhurbaşkanımızı çok severdi, geldi oyunu kullandı tekrar oğluna yardıma gitti" dedi. Yılmaz Kıhrı'nın yeğeni Salim Kıhrı ise "Normalde 3 kapısı var, 2'sini kapatmışlar. Kalan bir kapıya ulaşabilmek için de en az 5-6 dakika yürümek gerekiyormuş" dedi.

2 KÖYDE İKİ ACI

Yangında hayatını kaybeden Ramazan Alpan'ın cenazesi Kastamonu'nun Sefer Köyü mezarlığında, Muhammet Ali Yıldırım'ın cenazesi ise Günebakan Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Yangında ölen 21 yaşındaki Hüseyin Ak'ın cenazesi dün Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Kemertaş Köyü'nde defnedildi. Ak'ın annesi Hava Ak 'Bebeğin daha 20 günlüktü, beşikte bırakıp gittin" diyerek ağıt yaktı.

'MEVCUT BELEDİYE YÖNETİMİNİN BEŞİKTAŞ'I KADERİNE TERK ETTİĞİ GERÇEĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR'

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper de Sayıştay tespitine ve çıkan yangında İBB'nin ve Beşiktaş Belediyesi yönetiminin hayati öneme sahip kusurlarına atıf yaparak şu eleştiride bulundu:

Gayrettepe'de meydana gelen ve 29 masum insanımızın hayatını kaybettiği yangın faciası Beşiktaş'ta bir yönetim anlayışının olmadığını, belediyenin Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlı'yı kaderine terk ettiği gerçeğini gözler önüne sermiştir.

Tek dertleri kentin kaynaklarını sömürmek olan mevcut yönetimin benzeri birçok ihmal ve kusuru ile başka can kayıplarının olmaması adına yargının etkin bir soruşturma süreci başlatması gerekmektedir.

Gerek bu facia gerek ise Beşiktaş'ta mevcut tüm usulsüzlük ve yolsuzlukların sorumlularının gerekli cezaları alması adına hukuki sürecin takipçisi olacağız.

CHP Genel Merkezinin Beşiktaş'a musallat ettiği bu şahısların semte verdikleri zararların artık can kayıplarına yol açmaya başlaması karşısında sessizliği de manidar ve düşündürücüdür.

CHP tüm Türkiye'de oylarını artırırken en büyük kalesinde 10 puanlık oy kaybının yeterli mesajı vermediği de açıktır. Beşiktaş bizim semtimiz ve semt asla sahipsiz değildir. Semte vefası olan insanlarla birlikte semte sahip çıkmaya devam edeceğiz.

'İBB BAŞKANI OLARAK SORUMLULUĞU ÜSTLENECEK MİSİNİZ?'

Gazeteci Gaffar Yakınca, konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şu ifadeleri kullanarak sorularını yöneltti: "Ekrem Bey, dün Beşiktaş'taki yangında 29 emekçi feci şekilde yanarak yaşamını yitirdi.

İstanbul'u 5 yıldır siz, Beşiktaş'ı ise 30 yıldır partiniz CHP yönetiyor. 2022 Sayıştay raporuna göre Beşiktaş ilçesinde bu şekilde çalışan 17 bin 228 ruhsatsız işletme var.

Vatandaşlar, evlerinin altındaki gece kulübünü belediyeye sayısız kez şikayet ettiklerini ama hiçbir sonuç alamadıklarını söylüyor.

İBB Başkanı olarak sorumluluğu üstlenecek misiniz?

İş cinayetinde öldürülen 29 emekçi için seçim kutlamalarınızı ertelemeyi düşünüyor musunuz?"

BARIŞ SAVAŞ

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