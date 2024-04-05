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Sosyal medya paylaşımı ev soydurttu

İstanbul Ataşehir'de oğlunun düğün anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gülfer Ö., adeta hırsızlara davetiye çıkardı. Düğün gecesi eve giren hırsızlar boş takı kutularıyla karşılaştı ancak kadının telefonunu çaldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 08:26, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 08:27
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Sosyal medya paylaşımı ev soydurttu

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 47 yaşındaki Gülfer Ö.'nün en mutlu günlerinden birini korkunç bir ana çeviren olay geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaşandı.

Oğlunu evlendiren Gülfer Ö., düğün süresince törene ait anları sosyal medya hesabında sık sık paylaştı. Gece saatlerinde düğün bitti. Düğün bitiminde takıları damat alırken anne Gülfer ise boş takı kutuları ile eve döndü.

"DÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIM, HIRSIZ GİRDİ"

Düğün nedeniyle yorgun olan kadın sabaha karşı uydu. Uyandığında ise şoke oldu. Yatak odasına koyduğu boş takı kutularının kapaklarının açık olduğunu ve baş ucunda olmayan telefonunu görünce hırsız girdiğini anladı.

Polis ekiplerine haber veren kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Binanın üçüncü katında oturan ve yatarken kapıları kilitleyip kilitlemediğini hatırlamadığını söyleyen Gülfer Ö., evine hırsız girmesine ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı.

İfadesinde bir gece öncesi oğlunun düğünü olduğunu söyleyen kadın, "Oğlumun düğünü olduğundan dolayı sosyal medyadan paylaşımlar yaptım.

Düğün 23.45 sıralarında bitti. Takılan takıları oğlum aldı. Ben de takıların olduğu boş kutuları alıp evime getirdim. Uyandığımda kutuların dağınık ve kapakların açık olduğunu gördüm. Telefonum çalındı" dedi.

Düğün sonrasında evine 'hayırlı olsun'a gelen gidenlerin de olduğunu ve şüphelendiği birinin olmadığını söyledi.

SAVCILIK TELEFONA TAKILAN HATTAN ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

Savcılık hırsızı yakalamak için telefonun IMEI numarasını takibe aldı. Telefonun yaklaşık bir yıl sonra içine hat takılarak kullanıldığını belirleyen savcılık şüpheliyi yakaladı.

Özbekistan uyruklu Nargis J., müştekiyi tanımadığını ve telefonu 2019 yılında Bursa'da ikinci el satış yapan spotçudan aldığını öne sürdü.

Ataşehir ilçesine ise 2014 yılında çocuk bakıcılığı için 20 gün gittiğini ve sonrasında bir daha gitmediğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmedi. Şimdi savcılığın düğün paylaşımının ardından gelen hırsızlık olayının, telefona hat takılarak bulunan şüphelisine ilişkin vereceği karar bekleniyor.

ARZU KAYA

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