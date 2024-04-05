Bayramda ücretsiz kullanılabilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Ak Parti MYK üyelerinin karnesi 'zayıf'! 25 üyenin 13'ü sınıfta kaldı
Ak Parti MYK üyelerinin karnesi 'zayıf'! 25 üyenin 13'ü sınıfta kaldı
Sevdiklerinin Sağlığını Güvence Altına Al
Sevdiklerinin Sağlığını Güvence Altına Al
Sponsorlu İçerik
Çift geliri olanlar dikkat! Beyanname verilecek
Çift geliri olanlar dikkat! Beyanname verilecek
Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik!
Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik!
20 milyar dolarlık üretim Türkiye'de
20 milyar dolarlık üretim Türkiye'de
31 Mart bağıra bağıra gelmiş! Erdoğan, Şimşek'i ikna edemedi
31 Mart bağıra bağıra gelmiş! Erdoğan, Şimşek'i ikna edemedi
Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu
Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
Kredi kartı harcamalarında rekor
Kredi kartı harcamalarında rekor
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bayramda ücretsiz kullanılabilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de

Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Üç günlük Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz kullanılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 08:51, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 08:53
Yazdır
Bayramda ücretsiz kullanılabilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

- Şehir içi toplu taşıma bayramda ve 23 Nisan'da ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 10 Nisan Çarşamba saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da söz konusu şehir içi hatlar ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, seferlere yeni başlayan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarından biniş yapan yolcuların 19-31 Mart döneminde ücretsiz kullanmalarına ilişkin hüküm de yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber