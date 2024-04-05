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42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu

ERZURUM'da bir markette kasiyerlik yapan Şeyda Ateş (35), kadınların baskısı ile girdiği 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 42 erkek rakibini geride bırakarak mahalle muhtarı oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 09:48, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:56
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Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan, Anadolu Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun Şeyda Ateş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 42 erkek rakibini yenerek mahalle muhtarı oldu. 35 bin 737 seçmenin kayıtlı olduğu mahallede 3 bin 139 oy alarak muhtar seçilen, 6 yıldır bir markette kasiyer olarak çalışan Ateş, adaylık sürecini anlattı.

'42 ERKEK RAKİBİMİZLE MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKTIK'

Markete gelen kadınların yoğun talebi ile aday olduğunu anlatan Ateş, kadın dayanışması sayesinde seçimi kazandığını söyledi. Ateş, "Muhtar seçilmemde büyük bir rol oynayan kadınlarımızın bazı talepleri var; öncelikle onları yerine getireceğim. Avrupa Birliği projelerinden faydalanarak sosyal tesisler ve üretime yönelik çalışmalarımız olacak. Kadınların gücünü seçimlerde bir kez daha gördük. 42 erkek rakibimizle mücadeleden zaferle çıktık. Kadınlarımızla Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde örnek çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

'KENDİSİNE BASKI YAPTIK'

Mahalle sakini Melike Kocaman da Şeyda Ateş'in çok güler yüzlü olduğunu, cana yakınlığı ile bilindiğini belirterek, "Muhtarlık için kendisine baskı yaptık. Adaylığını koyunca kadınlar kapı kapı dolaştık ve herkesten oy istedik. Seçimden zaferle çıktık. Kendisi hem zeki hem tahsilli hem de çok iyi birisi. Güzel işler yapacağına inanıyoruz" dedi.

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