Bakan Şimşek: 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz

Şimşek: "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Açığı milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız."

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