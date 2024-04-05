Bakan Şimşek: 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz
Şimşek: "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Açığı milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 09:56, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:05
Şimşek: "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Açığı milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız."