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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 yükselişle 9.275,88 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 10:02, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:02
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,86 puan ve yüzde 1,61 değer kazanarak 9.275,88 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,43 ve holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,21 ile sigorta oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazancıyla 9.129,02 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarmasının ardından pay piyasalarında risk iştahının azaldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesinde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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