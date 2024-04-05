Proje Okulu Kapsamından Çıkan Okullarda Öğrencilerin Durumu

Proje okullarında özellikle yönetici görevlendirme süreciyle başlayan tartışmayı genel hatlarıyla ele almıştık.

O yazımızda okulların bu aşamada (proje olmayan okulların yönetici görevlendirmeleri devam ederken) proje kapsamından çıkarılmasının ortaya çıkaracağı sorunları da ele almıştık. Bu durumda iki ihtimal olduğunu, bunlardan birinin yönetici görevlendirme süreci dondurularak proje kapsamı dışına çıkarılacak okulların onaylanması ve onları da kapsayacak şekilde yeniden yönetici görevlendirme süreci işletilmesi, bir diğeri ise proje kapsamı dışına çıkarma işlemlerinin bir süre daha hatta 2025 yılı başlarına kadar askıya alınması.

MEB'in bu aşamada proje okulu olan hiçbir okulu proje okulu kapsamı dışına çıkarmadığını söyleyebiliriz.

Bazı il/ilçe/okul müdürlükleri tarafından bazı okulların proje okulu kapsamı dışına çıkarıldığı yönünde bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler özellikle LGS ye hazırlanan velileri ve öğrencileri de panikletmiştir.

Veli, öğrenci ve hatta bazı öğretmen ve yöneticilerde okul proje okulu kapsamı dışına çıkarsa öğrenciyi de sınavsız alır.

Evet bu kanaat genel bir panik havası doğurmaktadır.

Bugün sistemdeki proje okullarının tamamının öğrenciyi sınavla (LGS) aldığı doğrudur.

Fakat genel kural ve hukuki olarak söyleyebiliriz ki;

"Proje okulu olan her okul öğrenciyi de sınavla alır ya da sınavla öğrenci alan her okul proje okulu olmak zorundadır." Şeklinde bir kural ya da hukuki zorunluluk yoktur.

Bu nedenledir ki bakanlık bazı okulları proje okulu kapsamı dışına çıkarsa da o okullar sınavla öğrenci almaya devam edebilecektir.

Ama bakanlık bu noktada bazı okulları sınavsız yada uygun gördüğü bazı okulları sınavla öğrenci alan okul şekline dönüştürme hakkına sahiptir.

Okulun proje okulu olup olmaması öğrenci kayıt durumunu etkilemez ama yönetici ve öğretmen atamalarını etkiler. Proje okullarına kritersiz bir şekilde bakanlık tarafından atama yapılırken diğer okullarda hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılmaktadır.

Bakan Tekin'in proje okullarının sayısını azaltma ve kalacak proje okullarına atamaların objektif kriterlere bağlanması yönünde bir tasarrufu olabileceğini, hali hazırdaki proje okullarından 1 Nisan 2024 tarihinde yönetici ataması yapılmayan okulların proje okulu kapsamı dışına çıkarıldığı bilgisinin doğru olmadığını da söyleyebiliriz.

Özetle MEB bugün bütün okulları proje okulu kapsamından çıkarsa bundan öğrenciler etkilenmeyecektir. Bu okullar (fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor-güzel sanatlar, bazı Anadolu. Anadolu imam hatip ve Anadolu meslek liseleri) sınavla öğrenci almaya devam edeceklerdir.

Tekrar ifade edelim ki proje okulu kapsamında olup bugün itibari ile proje okulu kapsamı dışına çıkarılan okul yoktur. Tabii bugünlük durumu ifade ediyoruz. MEB tabii ki başka bir adım da atabilir.

Maksut BALMUK

Öğretmen