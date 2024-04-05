Proje Okulu Kapsamından Çıkan Okullarda Öğrencilerin Durumu

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Siyasi partilerin üye sayılarına göre oy performansları
Siyasi partilerin üye sayılarına göre oy performansları
Sevdiklerinin Sağlığını Güvence Altına Al
Sevdiklerinin Sağlığını Güvence Altına Al
Sponsorlu İçerik
8 bin işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla belirlendi
8 bin işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla belirlendi
Hastanede kavga eden müdür yardımcısı ve teknikere soruşturma
Hastanede kavga eden müdür yardımcısı ve teknikere soruşturma
Bakan Tekin'den öğretmen ve öğrencilere 'ara tatil' mesajı
Bakan Tekin'den öğretmen ve öğrencilere 'ara tatil' mesajı
İŞKUR araştırdı: En çok işçi aranan meslekler
İŞKUR araştırdı: En çok işçi aranan meslekler
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'gönüllü kamp lideri' arıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'gönüllü kamp lideri' arıyor
Yılın ilk çeyreğinde en fazla satılan otomobil markaları
Yılın ilk çeyreğinde en fazla satılan otomobil markaları
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ayçiçek yağı ithalatına kota dönemi uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ayçiçek yağı ithalatına kota dönemi uzatıldı
İnternet faturalarında fiyat artışına emsal mahkeme kararı
İnternet faturalarında fiyat artışına emsal mahkeme kararı
Ak Parti MYK üyelerinin karnesi 'zayıf'! 25 üyenin 13'ü sınıfta kaldı
Ak Parti MYK üyelerinin karnesi 'zayıf'! 25 üyenin 13'ü sınıfta kaldı
Çift geliri olanlar dikkat! Beyanname verilecek
Çift geliri olanlar dikkat! Beyanname verilecek
Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik!
Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik!
20 milyar dolarlık üretim Türkiye'de
20 milyar dolarlık üretim Türkiye'de
31 Mart bağıra bağıra gelmiş! Erdoğan, Şimşek'i ikna edemedi
31 Mart bağıra bağıra gelmiş! Erdoğan, Şimşek'i ikna edemedi
Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu
Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
Kredi kartı harcamalarında rekor
Kredi kartı harcamalarında rekor
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
Ana sayfaÖğretmen Proje Okulları

Proje Okulu Kapsamından Çıkan Okullarda Öğrencilerin Durumu

"Proje okulu olan her okul öğrenciyi de sınavla alır ya da sınavla öğrenci alan her okul proje okulu olmak zorundadır." Şeklinde bir kural ya da hukuki zorunluluk yoktur. Yani bakanlık bazı okulları proje okulu kapsamı dışına çıkarsa da o okullar sınavla öğrenci almaya devam edebilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 14:00, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:56
Yazdır
Proje Okulu Kapsamından Çıkan Okullarda Öğrencilerin Durumu

Proje okullarında özellikle yönetici görevlendirme süreciyle başlayan tartışmayı genel hatlarıyla ele almıştık.

O yazımızda okulların bu aşamada (proje olmayan okulların yönetici görevlendirmeleri devam ederken) proje kapsamından çıkarılmasının ortaya çıkaracağı sorunları da ele almıştık. Bu durumda iki ihtimal olduğunu, bunlardan birinin yönetici görevlendirme süreci dondurularak proje kapsamı dışına çıkarılacak okulların onaylanması ve onları da kapsayacak şekilde yeniden yönetici görevlendirme süreci işletilmesi, bir diğeri ise proje kapsamı dışına çıkarma işlemlerinin bir süre daha hatta 2025 yılı başlarına kadar askıya alınması.

MEB'in bu aşamada proje okulu olan hiçbir okulu proje okulu kapsamı dışına çıkarmadığını söyleyebiliriz.

Bazı il/ilçe/okul müdürlükleri tarafından bazı okulların proje okulu kapsamı dışına çıkarıldığı yönünde bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler özellikle LGS ye hazırlanan velileri ve öğrencileri de panikletmiştir.

Veli, öğrenci ve hatta bazı öğretmen ve yöneticilerde okul proje okulu kapsamı dışına çıkarsa öğrenciyi de sınavsız alır.

Evet bu kanaat genel bir panik havası doğurmaktadır.

Bugün sistemdeki proje okullarının tamamının öğrenciyi sınavla (LGS) aldığı doğrudur.

Fakat genel kural ve hukuki olarak söyleyebiliriz ki;

"Proje okulu olan her okul öğrenciyi de sınavla alır ya da sınavla öğrenci alan her okul proje okulu olmak zorundadır." Şeklinde bir kural ya da hukuki zorunluluk yoktur.

Bu nedenledir ki bakanlık bazı okulları proje okulu kapsamı dışına çıkarsa da o okullar sınavla öğrenci almaya devam edebilecektir.

Ama bakanlık bu noktada bazı okulları sınavsız yada uygun gördüğü bazı okulları sınavla öğrenci alan okul şekline dönüştürme hakkına sahiptir.

Okulun proje okulu olup olmaması öğrenci kayıt durumunu etkilemez ama yönetici ve öğretmen atamalarını etkiler. Proje okullarına kritersiz bir şekilde bakanlık tarafından atama yapılırken diğer okullarda hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılmaktadır.

Bakan Tekin'in proje okullarının sayısını azaltma ve kalacak proje okullarına atamaların objektif kriterlere bağlanması yönünde bir tasarrufu olabileceğini, hali hazırdaki proje okullarından 1 Nisan 2024 tarihinde yönetici ataması yapılmayan okulların proje okulu kapsamı dışına çıkarıldığı bilgisinin doğru olmadığını da söyleyebiliriz.

Özetle MEB bugün bütün okulları proje okulu kapsamından çıkarsa bundan öğrenciler etkilenmeyecektir. Bu okullar (fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor-güzel sanatlar, bazı Anadolu. Anadolu imam hatip ve Anadolu meslek liseleri) sınavla öğrenci almaya devam edeceklerdir.

Tekrar ifade edelim ki proje okulu kapsamında olup bugün itibari ile proje okulu kapsamı dışına çıkarılan okul yoktur. Tabii bugünlük durumu ifade ediyoruz. MEB tabii ki başka bir adım da atabilir.
Maksut BALMUK
Öğretmen

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber