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5 binde bir görülen hastalıkla dünyaya geldi, Elazığ'da sağlığına kavuştu

5 binde bir görülen Konjenital (doğuştan) Diyafragma Hernisi hastalığı ile dünyaya gelen bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 12:17, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:18
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5 binde bir görülen hastalıkla dünyaya geldi, Elazığ'da sağlığına kavuştu

Erzincan'da solunum sıkıntısı ve akciğerinde çekilmeler ile doğan bebeğe, yapılan tetkikler sonucunda Konjenital Diyafragma Hernisi teşhisi kondu. Karın boşluğunda olması gereken organların göğüs boşluğunda olan bebek, Elazğ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Op. Dr. Fikret Ersöz ve Dr. İbrahim Akdeniz tarafından ameliyata alınan bebek, sağlığına kavuştu.

Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Fikret Ersöz, "Yaklaşık 5 gün önce hastanemize Erzincan'dan bir telefon geldi. Bir bebek doğduğunu, bebeğin solunum sıkıntısı olduğunu, akciğerlerinde çekilmeler olduğu söylendi. Çektikleri filmlerden ve yaptıkları tetkiklerde doğuştan Konjenital Diyafragma Hernisi tanımlandığı bize bildirildi. Tabii biz hastayı kabul ettik. Hasta bize geldikten sonra 2 gün boyunca hastanede uyuttuk. Çünkü böyle hastalarda hastaların bir 48 saat uyutmak gerekiyor. Daha sonra Dr. İbrahim Akdeniz ile birlikte hastamızı iki gün önce ameliyat ettik" dedi.

Diyafragma Hernisi'nin yaklaşık 2 ile 5 bin doğumda bir görüldüğünü aktaran Dr. Ersöz, "Diyafragma zarı dediğimiz karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran bir zar var. Bu durumlarda özellikle sol tarafta zarın bir kısmı ya da komple olmuyor. Ya da orada bir delik oluyor. Dolayısıyla karın boşluğunda olması gereken organlar; bağırsaklar, dalak, mide, karaciğer, kalın bağırsaklar, göğüs boşluğunda oluşabiliyor. Bizim hastamızda bağırsakların hemen hemen yüzde 90'ı göğüs boşluğundaydı. Bu durum akciğerin gelişmesine engel oluyor. Tabii göğüs boşluğunu, karın içinde bulunması gereken organlar doldurduğu için akciğerimiz normalden çok küçük olarak gelişiyor. Bu da ileride hastanın yaşamını tehdit ediyor. Tabii bizim hastamızda akciğer hemen hemen yarısı kadar gelişmişti. Şu anda hastamız yoğun bakımda takip ediliyor. Genel durumu iyi, gayet iyi bakılıyor. Konjenital diyafragma hernisi cerrahisi gerçekten bir ekip işi. Hastanemizde yenidoğan yoğun bakım, anestezi ve ameliyat ekibimiz gerçekten bu konuda deneyimli kişiler. Bu ameliyatı İbrahim Bey ile birlikte yaptık. Hastamızın şu an genel durumu iyi. İnşallah 4-5 gün sonra besleyeceğiz. Besledikten sonra taburculuğunu düşüneceğiz" diye konuştu.

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