Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikerleri için düzenleme

AFAD'ın istihdam edeceği sözleşmeli arama kurtarma teknikerlerine yönelik düzenleme 5 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre Arama ve Kurtarma Teknikeri de KPSS B Grubu puan sırasına göre çağrılacak 5 katı adaya uygulanacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilebilecektir. Düzenleme, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara eklenerek yapılmıştır.

- Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri olma şartları

Arama Kurtarma Teknikerlerine yönelik koşul şu şekilde olacaktır:

"Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde mesleki ve teknik eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak, başvuru tarihi itibanyla otuz yaşından gün almamış olmak ve sınav ilanında belirlenen boy ve kilo koşullarını taşımak."

- Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikerinin ek ödemesi

Yapılan başka bir düzenleme ile sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikerinin ek ödemesi "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara" eklenerek belirlenmiştir. Buna göre önlisans ve lisans mezunu olanlar kıdem yılına göre yüzde 85 ila yüzde 110 arasından ek ödeme alacaktır.

İşte Resmi Gazetede yer alan düzenleme