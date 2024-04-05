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MSB: Kış-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış-2024 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 12:50, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:54
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MSB: Kış-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kış-2024 Tatbikatı'nın 5 Mart'ta başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, eğitim süresince "Seferberlik Tatbikatı", "Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi", "Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı", "Hudut Güvenliğinin Sağlanması tatbikatları", "Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" olmak üzere 5 ana faaliyet ve bunlara bağlı özel tatbikatların yapıldığı ifade edildi.

Tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirilen paylaşımda, eğitim görüntülerine de yer verildi.

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