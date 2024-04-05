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Kadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiası

Samsun'da bir mahallede muhtarlık seçiminde tek kadın aday olan Nurcan Korkmaz, seçim günü kabinlere konulan "Nurdan Kaçmaz" isimli aday pusulasının sahte olduğunu iddia ederek, Samsun İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. "Nurdan Kaçmaz"ın azaları içinde Survivor yarışmacılarının bazılarının isimlerinin olması dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 13:24, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:44
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Kadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde Yenimahalle Mahallesi'nde uzun yıllardır terzilik yapan Nurcan Korkmaz ve 4 erkek aday muhtarlık seçimi için yarıştı. 20 bin 788 seçmenin olduğu mahallenin tek kadın muhtar adayı olan Nurcan Korkmaz, oy verme işleminin başlamasından 2 saat sonra bir kadın muhtar adayı daha olduğunu öğrendi. Akabinde bu kişiyi araştıran aday Nurcan Korkmaz, rakibin adının "Nurdan Kaçmaz" olduğunu duyunca şoke oldu. Kabinde Nurcan ve Nurdan isimli oy pusulalarının iç içe veya yan yana durmasından dolayı bazı mahalle sakinleri isim benzerliğinden kafalarının karıştığını söyledi. Tek kadın aday Nurcan Korkmaz ve azaları araştırmaları sonucu böyle bir muhtar adayı ve azalarının mahallelerinde ikamet etmediğini öğrendi. Son dakika seçime dahil olan ve şu ana kadar kendini göstermeyen Nurdan Kaçmaz isimli adaya sandıktan 889 oy çıktı. En çok oy alan aday 3 bin 565 oy alırken, oylarının bölündüğü söyleyen Nurcan Korkmaz ise 3 bin 391 oy alarak seçimi kazanamadı.

"Nurdan Kaçmaz"ın oy pusulasında yer alan "Aleyna Kalay" ve "Emre Özdenen" gibi aza isimleri, Survivor yarışmacıları ile aynı ismi taşıması dikkat çekti.

Seçimin tekrarlanması talebi

Samsun İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunan Nurcan Korkmaz, seçimin iptal edilerek tekrarlanmasını talep etti. İtiraz dilekçesinde, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yenimahalle Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde 'Nurdan Kaçmaz' adına 'sahte ve asılsız' olarak basılarak sandık alanlarına bırakılan oy pusulasının esasen Nurcan Korkmaz'ın oylarını bölmek adına yapılan bir işlem olması ve seçim sonucunu direkt etkilemesi nedeniyle yapılan seçimin iptal edilerek tekrarlanması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

"Bu oyunu kimin kurduğunu merak ediyorum"

Sahte pusulaların seçmenin kafasını karıştığını ileri süren muhtar adayı Nurcan Korkmaz, bu oyunu kendisine kimin kurduğunu merak ettiğini belirterek, "Yenimahalle Mahallesi'nde uzun yıllardır terzilik yapıyorum. Çok güzel bir çevrem var. Mahallede bazı eksiklikler gördüğümden dolayı muhtar adayı olmaya karar verdim. Koca mahalleyi gezdim. Herkesle tek tek görüştüm. Desteklerini aldım. Adaylığımı açıkladım. Arkama çok iyi bir kitle aldım ve seçim günü geldi. Okullara gittik, oy pusulamızı dağıttık. Kabinlerin arkasında koyduk. İnsanlar oy kullanmaya başladı. Saat 10.30 gibi bir tane daha kadın adayın olduğunu öğrendim. Başka bir kadın aday yoktu. 'Nurdan Kaçmaz' diye bir kadın adayını öğrendim ve şoke oldum. Araştırma yaptık ve böyle bir kişinin olmadığını öğrendik. Çünkü 4 tane erkek aday vardı. Tek kadın aday bendim. Seçimi kazanacağımı biliyordum. Böyle bir kadın varsa çıkmasını istiyorum. Böyle bir insan yoksa benim hakkımın yendiğini düşünüyorum. Bana bu oyunu kimin kurduğunu merak ediyorum. Bu insanlara şu anda cevap vermek durumunda kalıyorum. 'Abla biz sana güvendik oy verdik' diyorlar. Bu kadar isim benzerliği olmaz" dedi.

Nurcan Korkmaz ayrıca İlçe Seçim Kurulu'na ve İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğini, böyle bir adayın olmadığını öğrendiğini sözlerine ekledi.

Yaklaşık 50 kişi Nurcan Korkmaz'ın dükkanının önünde toplanarak kendisine destek verdi. Seçimin tekrarlanmasını isteyen mahalle sakinleri, 'sahte aday Nurdan Kaçmaz' yüzünden seçimi kaybettiklerini öne sürdüler.

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