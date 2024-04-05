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3 çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Havva Özen (85), yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 13:35, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:44
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3 çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü

Olay, sabah saatlerinde Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen, evinin önünde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Özen'in vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp, uzaklaştırıldı. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi. Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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