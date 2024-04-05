Siyasi partilerin üye sayılarına göre oy performansları

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana girdiği tüm seçimler içinde ilk kez ikinci sırada kalmasının yanısıra, CHP'nin de uzun yıllar sonrası ilk kez birinci parti olması gibi iki sürpriz doğuran seçimin başka ilginç sonuçları da oldu.

EKONOMİ'den Hüseyin Gökçe, Yargıtay'ın kayıtlarına göre siyasi partilerin toplam üye sayılarıyla, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aldıkları oy oranlarını karşılaştırdı. Yapılan hesaplamalara göre seçimde 30 bin ve üzeri oy almış 13 partinin toplam 14 milyon 536 bin üyesi bulunuyor. Bunların aldığı oy sayısı ise 45 milyon 263 bin civarında.

Seçim sonuçları kadar siyasi partilerin aldıkları oyların üye sayılarıyla da çok orantılı olmadığı dikkat çekti. Türkiye'de en çok üyeye sahip siyasi parti 11 milyon 41 bin 464 ile AK parti. Ancak AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde aldığı oy üye sayısıyla çok orantılı çıkmadı. AK Parti 16 milyon 639 bin oy ile tarihinde ilk kez bir seçimden ikinci olarak çıkarken, üye sayısının yüzde 48 üzerinde oy alabilmiş oldu. Seçimde büyük sürpriz yaparak 1977'den sonra ilk kez birinci çıkan CHP 1 milyon 428 bin üyesi olmasına rağmen bunun 12 katına karşılık gelen 17 milyon 391 bin oy alma başarısı gösterdi.

Yine beklenenin ötesinde oy alan ve 365 bin üye ile en çok üyeye sahip 5'inci parti olan Yeniden Refah Partisi (YRP) 2 milyon 851 bin oy ile seçimden üçüncü parti olarak çıktı.

En yüksek performans DEM'de



Üye sayısı ile aldığı oy arasında en büyük fark DEM Parti'de gözlendi. Üye sayısı sadece 10 bin 353 ile Türkiye'deki bir çok siyasi parti içinde son sıralarda yer alan DEM, seçimde aldığı 2 milyon 625 bin ile seçimde 4'üncü parti oldu.

Cumhur İttifakının diğer ortağı MHP 486 bin 896 üye ile en çok üyeye sahip 4'üncü parti konumunda. MHP'nin üye sayısı yönünden yapılan sıralamadaki yeri ile seçim sıralamasındaki yeri aynı oldu ve 2 milyon 297 bin oy ile seçimden 4'üncü parti olarak çıktı.

Seçimde umduğunu bulamayan ve sadece Nevşehir'de belediye başkanlığı kazanabilen İYİ Parti 508 bin üye ile en çok üyeye sahip üçüncü parti konumunda. Buna karşılık aldığı 1 milyon 735 bin oy ile seçimde 6'ncı parti oldu.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gündemde olan Zafer Partisi 43 bin 515 üyesi bulunmasına rağmen seçimde 800 bin 905 oy alarak seçimden 7'nci parti olarak çıkma başarısını gösterdi.

Gelecek, üye sayısının yarısı kadar bile oy alamadı



Saadet Partisi 243 bin üyesine karşılık 503 bin oy alırken, Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan HÜDAPAR 13 bin 741 üyesine karşılık 253 bin 648 oy aldı.

Üye sayısı 112 bin 277 olan ve Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan BBP seçimde 200 bin 301 oy alırken, Sivas'ta il belediye başkanlığını kazandı.

Seçim sonrası kurultay kararı alan DEVA Partisi 146 bin 820 üyesine karşılık, bunun sadece 3 bin 780 fazlası olan 150 bin 600 oy alabildi. Üye sayısı 66 bin 738 olan Memleket Partisi 78 bin 289 oy aldı.

Üye sayısından daha az oy alan tek parti ise Gelecek Partisi oldu. Gelecek, 70 bin 451 üyesine karşılık 34 bin 212 oy alabildi.