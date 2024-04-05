MİT, PKK/KCK sözde sorumlularından İpek Demir'i yakaladı
MİT, PKK/KCK - PYD/YPG sözde sorumlularından Çavre Gever kod İpek DEMİR'i Suriye/Ayn El Arap'ta yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 15:08, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:08
Çavre Gever kod İpek DEMİR, örgüte 2010 yılında Hakkari'de katıldı. Yaklaşık
7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet
yürüttü. 2017'de örgüt tarafından Suriye'ye gönderildi.
Çavre Gever kod İpek DEMİR, son olarak örgütün Sivil Savunma Güçleri (Hezen
Parastina Cevheri/HPC) yapılanmasında sözde Fırat Bölgesi Sorumlusu olarak faaliyet
göstermekteydi.