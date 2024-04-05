Tekirdağ'da fabrika yangını: 10 işçi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fabrikadaki bazı işçiler, iş yerini kaplayan dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçilerden bazıları hastaneye kaldırıldı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine, fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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