Tüketici kredilerinde büyüme yavaşladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre;

geçen hafta tüketici kredileri, yüzde 34,1'lik büyümeden yüzde 32,3'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre; ihtiyaç kredilerindeki faiz oranı da yüzde 86'yı aşarak rekor yeniledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri ise; geçen hafta yüzde 0,77 artarak 1 trilyon 533 milyar 901 milyon 571 bin lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; sektörün kredi hacmi 29 Mart itibarıyla 165 milyar 871 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 710 milyar 922 milyon liradan 12 trilyon 876 milyar 793 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin aksine ticari kredilerdeki büyüme ivmesi hızlanarak yüzde 27,4 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre; taksitli ticari kredi miktarı da arttı. Geçen hafta taksitli ticari krediler yüzde 1,22 yükselişle 1 trilyon 455 milyar 598 milyon 829 bin liraya ulaştı.

Kredi kartları bakiyesi ise; yüzde 3,56 artışla 1 trilyon 817 milyar 253 milyon 891 bin liraya çıktı.