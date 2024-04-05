Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak

DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa Halfeti'de AK Parti'nin itirazı üzerine seçim tekrarlanmasına karar verildi. AK Parti'nin "geçersiz oy"ları gerekçe göstererek yaptığı itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde DEM Partili Mehmet Karayılan oyların yüdze 39.45'ini, AKP'li Şeref Albayrak ise yüzde yüzde 34.97'sini almıştı. Karayılan ile Albayrak arasındaki oy farkı 906 olarak açıklanmıştı.