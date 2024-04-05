İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler bugün itibarıyla tatil yolculukları başladı.

Öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki X-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu.

Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor.

Bu bağlamda 5-14 Nisan tarihleri arasında THY, 6'sı AJet olmak üzere 85 ek sefer, Pegasus Havayolları ise Kıbrıs İzmir, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı 132 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını duyurdu.

İstanbul Havalimanı'ndan 1404 uçuşun gerçekleşmesi ve toplam 269 bin 88 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.