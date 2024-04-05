Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi

Merkez Bankası, hükümete açık mektup gönderdi. Mektupla ilgili bankanın sosyal medya X hesabından yapılan paylaşımda "Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla Hükümete gönderilen açık mektup" denildi.

2023 hedefinin tutmaması nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hükümete mektup gönderdi. Mektupta para politikasının enflasyonu gerileteceği vurgulanırken "Orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenmeye devam edilecektir." denildi.

PARA POLİTİKASINA DEVAM VURGUSU

"Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacağı" da vurgulanırken mektupta "Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek politika adımları atılmaya devam edilecek." ifadeleri yer aldı.

ASGARİ ÜCRETE YILDA TEK ZAM ÖNERİSİ

Mektupta, asgari ücretle ilgili de dikkat çeken ifadeler yer alırken "Yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır." vurgusu yapıldı.