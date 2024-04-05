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Bayramda İstanbul'a turist akın edecek

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Ramazan Bayramı'nda özellikle Orta Doğu ülkelerinden İstanbul'a yoğun talep var. Otellerin ise doluluk oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğu bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 19:15, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:06
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Bayramda İstanbul'a turist akın edecek

Ramazan Bayramı'nda özellikle Orta Doğu ülkelerinden İstanbul'a gelen turist sayısında artış yaşanıyor.

İstanbul'da bir otel yöneticisi, İstanbul'un Ramazan Bayramı dolayısıyla ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Otellerde doluluk oranlarının yüzde 60 seviyelerine ulaştığını aktaran yönetici "Turizm sezonu bu yıl Ramazan Bayramı ile birlikte başlıyor." dedi.

İstanbul kültürel ve tarihi olarak dünyanın en değerli destinasyonlarından bir tanesi konumunda olduğuna dikkat çeken yönetici, "Ramazan Bayramı vesilesiyle İstanbul'u ziyaret eden gruplar mevcut. Sağlık turizmi sezonu da şu anda başladı. Geçmiş dönemlere göre biraz durgunluk var ama önümüzdeki günlerde daha da hareketlenecektir." diye konuştu.

"HAREKETLENMEYE BAŞLADI"

"İstanbullular bayramda aile ziyareti gibi nedenlerle farklı illere gidebiliyorlar. İstanbul'da kalanlar için bu bir fırsat." diye konuşan otel yöneticisi, "Trafik, kalabalık gibi etkenler olmadığında kalanlar bu durumu bir fırsata çeviriyor. Turistler de bu dönemde İstanbul'un tadını çıkarıyor. Ramazan Bayramı olmasından dolayı Orta Doğu ülkelerinden daha çok Arap turistler bu dönemde İstanbul tatilini tercih ediyor. İstanbul bayramda da boş kalmayacak gibi görünüyor. Ramazan Bayramı ile birlikte turizm sezonu hareketlenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Otellerde doluluk oranlarının arttığını belirten yönetici, "Şu anda otellerde rezervasyonlar yaklaşık yüzde 50-60 bandına ulaşmış durumda. Kahvaltı dahil gecelik konaklama fiyatları 70 euro ile 150 euro arasında değişiyor. Bu rakamın altında ve üstünde rakamlar da mevcut. Turizm paydaşlarımız ile daha fazla çalışarak daha iyi tanıtım yaparak İstanbul'u daha iyi noktalara taşımalıyız." şeklinde konuştu.

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