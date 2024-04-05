Başkentte Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otobüs, metro, Ankaray ve teleferik 10,11 ve 12 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında bayram süresince ring hizmeti verilecek.

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına, "EGO Cep'te" mobil uygulamasından ve "www.ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Yolcu yoğunluğu olması halinde vatandaşların mağdur olmaması için ilave otobüs ve tren servisleri konulacak.