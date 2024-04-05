İliç'teki maden sahasında toprak altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık" dedi.

Diğer madencileri arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Bayraktar, "İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.