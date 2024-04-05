Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezasını 4 maça indirdi

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor'a verdiği 6 maç seyircisiz ve 3 milyon lira para cezasını, 4 maç seyircisiz ve 448 bin lira para cezasına indirdiği belirtildi.

Kurulun, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maç men cezasını ise onadığı aktarıldı.