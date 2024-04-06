6 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları
6 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Liderler Zirvesi'ne katılacak.
(Bükreş)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi açılışında bulunacak.
(Kayseri/15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- Anadolu Ajansı (AA) 104 yaşında
- AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.
- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.
(Ankara/12.00)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası; Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor-Astor Enerji Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor-Boluspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Muğla/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/20.30)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım, Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet maçlarıyla devam edilecek.
(Denizli/13.00/İstanbul/15.30/18.00)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Nilüfer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Bursa/Trabzon/15.00)
4- Galatasaray Su Topu Takımı, LEN Challenger Kupası finali ilk maçında Slovanya'nın AVK Triglav takımını Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda konuk edecek.
(İstanbul/19.00)