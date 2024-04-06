6 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım, Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet maçlarıyla devam edilecek.

- AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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