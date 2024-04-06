Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Kararname Yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Kararname Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 00:15, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 00:19
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS
EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 159
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
5 Nisan 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI