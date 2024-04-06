Başkanların meslekleri neler? Diyarbakır'ı öğretmen, İzmir'i doktor yönetecek

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.

Bu ilerdeki belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.

>> Mühendis büyükşehir belediye başkanları, Adana (Zeydan Karalar), Bursa (Mustafa Bozbey), Gaziantep (Fatma Şahin), Konya (Uğur İbrahim Altay), Malatya (Sami Er), Mersin (Vahap Seçer), Ordu (Hilmi Güler).

>> Avukat belediye başkanları Ankara (Mansur Yavaş), Denizli (Bülent Nuri Çavuşoğlu), Eskişehir (Ayşe Ünlüce), Kahramanmaraş (Fırat Görgel), Samsun (Halit Doğan), Trabzon (Ahmet Metin Genç).

>>YSK'nın kesinleşen aday listesinde, Ekrem İmamoğlu (İstanbul) ve Mehmet Sekmen'in (Erzurum) meslekleri 'belediye başkanı', Muhittin Böcek'in (Antalya) mesleği 'siyaset bilimci', Ahmet Türk (Mardin) ve Mehmet Kasım Gülpınar'ın (Şanlıurfa) meslekleri ise 'siyasetçi' olarak yer aldı.

>> Doktor belediye başkanları arasında ise Cemil Tugay (İzmir), Memduh Büyükkılıç (Kayseri) ve Candan Yüceer (Tekirdağ) bulunuyor.

>>Özlem Çerçioğlu (Aydın), Mehmet Öntürk (Hatay) ve Ahmet Akın (Balıkesir) iş insanı belediye başkanları arasında yer aldı.

>> Mimar belediye başkanları ise Ferdi Zeyrek (Manisa) ve Abdullah Zeydan (Van) oldu.

>>Öğretmen olan Serra Bucak Küçük Diyarbakır'da, turizmci Ahmet Aras Muğla'da, ekonomist Tahir Büyükakın Kocaeli'de, işletmeci Yusuf Alemdar ise Sakarya'da büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.

ÜÇ İTÜ'LÜ VAR

250 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu üç isim İstanbul'un ilçelerinde başkan oldu.