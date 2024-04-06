Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.

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