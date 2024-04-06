Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 07:20, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 07:16
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.
Buna göre, kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.