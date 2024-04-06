Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı

42 ZV 824 ile 42 BC 811 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa K.(94), Mustafa K. (62) , Mehmet K. (59) yaşamını yitirdi. Sürücü Yakup G. (22) ve Ahmet K. (32) ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Konya Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.