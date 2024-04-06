Çorum'da tır ve 2 otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Erdal Y. ile otomobillerde bulunan Göktuğ Y, Muhammed Y, İmran Y, Elif A, Emine A, Buse A, Azra A. ve Nisa A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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