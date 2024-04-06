Meteoroloji İstanbul dahil birçok kenti saat vererek uyardı

Meteoroloji 6 Nisan 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. İstanbul dahil birçok kenti uyaran Meteoroloji, sağanağın daha çok Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu çevresinde etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıklar ise bazı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak. İşte günün hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde kentin kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor.

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli, Pendik kesimlerinde yer yer sis yoğunlaştı.

Arnavutköy, Eyüp ve Kağıthane civarında da sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

İBB trafik uygulamasına göre saat 08.15'te kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.

6 NİSAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar batı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

7 Nisan 2024 Pazar MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı