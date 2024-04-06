Konya'da bir fabrikaya ait depoda çıkan yangın söndürüldü

Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya ait olduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerce çevredeki tesislere sıçramadan kontrol altına alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.