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DEM Parti milletvekili PKK'lı teröristin tabutunu taşıdı

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli Ovacık'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında öldürülen terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşıdı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 10:45, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:38
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DEM Parti milletvekili PKK'lı teröristin tabutunu taşıdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında 14 Ekim 2023 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

GECE YARISI GÖMÜLDÜ

Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından Eddesa Cejna kod adlı Ece Yılmaz etkisiz hale getirildi.

Yılmaz'ın ailesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenaze için 20 Aralık 2023 tarihinde DNA testleri verdi. DNA terslerinin sonuçlanmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi 3 Nisan 2024'te aileye teslim edilerek gece yarısı Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde gömüldü.

VEKİL DE TABUTA OMUZ VERDİ

Teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu taşıyanlar arasında DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu'nun da yer alması dikkat çekti.

Tabuta omuz veren Milletvekili Zeynep Oduncu, tabutu mezara kadar taşıdı. Cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.

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