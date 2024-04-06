Kılıçdaroğlu, CHP'nin sandıktan birinci parti çıkmasını 3 nedene bağladı

CHP 31 Mart Yerel Seçimlerinde sürpriz bir sonuç elde etti. Yıllar sonra sandıktan birinci parti çıkan CHP 35 ili kazanırken, AK Parti ise 24 ilde yarışı önde bitirdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU BAŞARIYI 3 NEDENE BAĞLADI

CHP'nin başarısını 3 nedene bağlayan Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel'den ne Ekrem İmamoğlu'ndan ne de Mansur Yavaş'tan bahsetti. KRT'den Zübeyde Sarı'ya değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yaklaşık yarım asır sonra birinci nedenlerini sıraladı.

NE İMAMOĞLU'NDAN NE DE YAVAŞ'TAN BAHSETTİ

Kılıçdaroğlu, "Birinci neden AK Parti'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi. İkinci neden, seçim iki parti arasında geçti, AK Parti VE CHP. AK Parti'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar. Üçüncü neden ise Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi. Kürtlerle geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır'da yapılan toplantılar bunda etkili oldu" ifadelerini kullandı.