Van'ın ilk kadın muhtarı, dört dönemdir mührü kimseye kaptırmıyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
YSK'dan 4 ilçe için karar
YSK'dan 4 ilçe için karar
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Tüketici kredilerinde büyüme yavaşladı
Tüketici kredilerinde büyüme yavaşladı
Bayram tatiline giden polis memuru, eşi ve 2 çocuğu kazada öldü
Bayram tatiline giden polis memuru, eşi ve 2 çocuğu kazada öldü
MEB, öğrenciler için 'Ara Tatil Etkinlik Kitabı' hazırladı
MEB, öğrenciler için 'Ara Tatil Etkinlik Kitabı' hazırladı
81 ilde bayram öncesi fahiş fiyat denetimi
81 ilde bayram öncesi fahiş fiyat denetimi
3 çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü
3 çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü
Siyasi partilerin üye sayılarına göre oy performansları
Siyasi partilerin üye sayılarına göre oy performansları
8 bin işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla belirlendi
8 bin işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla belirlendi
Hastanede kavga eden müdür yardımcısı ve teknikere soruşturma
Hastanede kavga eden müdür yardımcısı ve teknikere soruşturma
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

Van'ın ilk kadın muhtarı, dört dönemdir mührü kimseye kaptırmıyor

Van'ın ilk kadın muhtarı ünvanına sahip Leyla Tanrıtanır, 7 bin seçmeni olan Cumhuriyet Mahallesi'nde dört dönemdir üst üste seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 11:40, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:28
Yazdır
Van'ın ilk kadın muhtarı, dört dönemdir mührü kimseye kaptırmıyor

İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Tanrıtanır, 2009 yılında "Kadından muhtar olmaz" söylemlerine karşı çıkarak muhtar adayı oldu.

Kentin ilk kadın muhtarı seçilen ve mahalle halkının takdirini kazanan Tanrıtanır, ardından iki dönem daha rakiplerini geride bırakarak seçimleri kazanmayı başardı.

Tanrıtanır, son olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde erkek rakibini geride bırakarak yeniden muhtar seçildi.

Yıllardır hizmet ettiği mahallenin "Leyla ablası" olarak bilinen Tanrıtanır, muhtarlık bürosuna gelen mahalle sakinlerinin tebriklerini kabul ediyor.

Hayata geçirmeyi planladığı yeni projeler için şimdiden hazırlıklara başlayan Tanrıtanır, AA muhabirine, mahalledeki sorunları çözmek için 2009'da aday olduğunu ve o dönemde Van'ın ilk kadın muhtarı olarak seçildiğini hatırlattı.

Mahallede 30 yıldır ikamet ettiğini anlatan Tanrıtanır, şöyle konuştu:

"Muhtarlıktan önce iş kadınıydım. Bir kadın olarak mahalledeki sorunlarla bire bir karşılaşınca mevcut muhtara sürekli sorunları ilettim. Muhtarımız elinden geldiğince sorunlarla ilgilenmeye çalıştı ama yetersiz kaldığını gördüğümde onun da rızasını alarak muhtar adayı oldum. Ataerkil hakimiyeti yüksek bir bölgede yaşıyoruz. İlk adaylık sürecimde 'Kadından muhtar olmaz' söylemini sıkça duyuyordum. Benim de hedefim bu algıyı değiştirmekti. Seçimi kazandıktan sonra yaptığım çalışmalar ve hizmetlerle kendimi kanıtladım. Kadınlara karşı dile getirilen söylemleri de çürüttüm."

- "Yeni çalışmalar için kolları sıvadık"

İlk seçildiği 2009'dan bu yana mührü kimseye kaptırmadığını belirten Tanrıtanır, 31 Mart'ta tekrar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Bu seçimde tek rakibi olduğu için güzel bir süreç geçirdiğini ifade eden Tanrıtanır, şunları aktardı:

"Birbirimizi kırmadan seçimi bitirdik. Destek olan, olmayan herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki 5 yıl içinde yarım kalan projelerimizi tamamlayıp, yeni çalışmalar için de kolları sıvadık. Mahallenin güzelleşmesi için birçok çalışmamız mevcut. Kadınlara ve çocuklara yönelik değişik projelerimizi de hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız. İnsanları sevdiğinizde, muhtarlığa gelen kimseyi geri çevirmediğinizde, arayan numaralara geri dönüş sağladığınızda ve vatandaşların gönlüne dokunduğunuzda onlar da size kıymet veriyor. Zaman ilerledikçe mahallenin 'Leyla Ablası' olarak görüldüm. Bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyordum."

Tanrıtanır'ı tebrik etmeye gelen mahalle sakinlerinden Güldane Yanger, "Leyla muhtardan önce mahallemizde bir tane bile sokak lambası yoktu ve mahallenin birçok eksiği vardı. Leyla Hanım muhtar olunca, mahalledeki birçok eksiği tamamladı. Alçakgönüllü bir muhtarımız var, ihtiyacı olan ailelerle yakından ilgileniyor. Başarısı beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hatuniye Mahallesi Muhtarı Turgut Külay ise "2009'dan bu yana görevini sürdüren Leyla muhtarımız, bu süreçte mahallesinde birbirinden güzel hizmetlere imza atarak, ismini ülkenin her tarafına duyuruyor. Yaptığı güzel çalışmalar sayesinde dört dönemdir muhtarlık görevini sürdürüyor. Diğer birçok kadına hem örnek oldu hem cesaret verdi. Ondan sonra kentteki kadın muhtar sayısı arttı." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber