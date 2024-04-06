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Düzce'de halk otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı

Düzce'nin Beyköy beldesinde halk otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 13:30, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 13:24
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Düzce'de halk otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı

S.Ç. idaresindeki özel denetimli halk otobüsü, 1. Cadde'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 16 kişi, hastaneye götürüldü.

Olay nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otobüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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