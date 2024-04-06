Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6'sı çocuk 9 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 15:25, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 15:26
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, 6'sı çocuk, 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Kurmuşlu mevkiinde meydana geldi. M.S.Ç'nin kontrolünü yitirdiği 72 AAZ 171 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sürücü M.C.D. ile araçta bulunan E.Ç. (5), S.Ş. (1), H.Ş. (2), M.A (2), A.H. (4), L.Y.Ş (5), N.K. (65), ve M.A. (39), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)