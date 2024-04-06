Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
YSK'dan 4 ilçe için karar
YSK'dan 4 ilçe için karar
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Tüketici kredilerinde büyüme yavaşladı
Tüketici kredilerinde büyüme yavaşladı
Bayram tatiline giden polis memuru, eşi ve 2 çocuğu kazada öldü
Bayram tatiline giden polis memuru, eşi ve 2 çocuğu kazada öldü
Ana sayfaHaberler

Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

Eminönü ve Mahmutpaşa bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Alışverişe çıkan vatandaşlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 15:33, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 15:35
Yazdır
Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Eminönü ve Mahmutpaşa bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla alışverişlerini yapmak isteyenler kentin geleneksel mekanları arasında yer alan Mısır Çarşısı'nın bulunduğu Eminönü ve Mahmutpaşa'yı tercih etti.

Kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Mahmutpaşa ile çevresi de kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle yoğunlaştı.

Alışveriş yapan Necip Öztürk, fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü'nü tercih ettiklerini söyledi.

Bayramın ilk günü misafirleri için kahve de aldıklarını anlatan Öztürk, "Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Sultangazi'den Bayrampaşa'dan geliyoruz alışveriş yapmaya." dedi.

Esnaf Gazi Bakış, bayram yoğunluğunun başladığını anlatarak, "Harika, her yer kalabalık. 9 günlük tatil olduğu için bazı insanlar memleketlerine, ailelerinin yanına gidiyor. Ama İstanbul kalabalık, Eminönü yoğun. İşlerimiz de çok güzel. Memnunuz çok şükür." ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun önceki yıllar kadar olmadığını belirten esnaf Hasan Akbulut, yoğunluğun artmasını beklediklerini kaydetti. Akbulut, vatandaşların bayram işin ağırlıklı olarak lokum alışverişi yaptığını dile getirdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber