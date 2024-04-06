İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
YSK'dan 4 ilçe için karar
YSK'dan 4 ilçe için karar
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını Abdullah Zeydan'a verilmesi kararının gerekçesini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 16:19, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 17:09
Yazdır
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın, "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesine ilişkin Van İl Seçim Kurulu hükmünün kaldırılması ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararının gerekçesi tamamlandı.

YSK'nin 16 sayfalık gerekçesinde, Abdullah Zeydan hakkında, yasaklanmış hakların geri verilmesine yönelik 4 Nisan 2023 tarihli kararın, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce 10 Ağustos 2023'te incelendiği belirtildi.

Bakanlığın bu tarihte, "5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddesi uyarınca, yasaklanmış hakların geri verilmesi için cezanın infazının tamamlanmasından itibaren 3 yıllık sürenin geçmesi gerektiği, bahse konu cezanın infaz tarihinin 20 Aralık 2022 olduğu, Kanunda öngörülen 3 yıllık süre dolmadığı halde yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verildiğini belirterek, yasal gereğinin takdir ve ifasını" istediği ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Bakanlığın bu talebinin gereğinin yerine getirilmediği aktarıldı.

Seçim takvimi uyarınca aday listelerinin kesinleştirilmesinden sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin, 29 Mart 2024'te yeni bir ek kararla "Abdullah Zeydan hakkındaki 4 Nisan 2023 tarihli yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin kararın ortadan kaldırılmasına, Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere" karar verdiği ve bu kararın da henüz kesinleşmediği belirtildi.

Gerekçede, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin, 29 Mart 2024'te verdiği daha önceki kararın ortadan kaldırılmasına ilişkin kararın "hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde" olduğu ifade edilerek, şu tespitler yapıldı:

"Verilen karar ve kesinleştirme işlemi bir şekilde temyizen kaldırılmadığı sürece ayakta olduğundan, seçim takvimi sürecinde ilgili seçim kurullarınca bu karar uyarınca işlem yapılmıştır. Bu sebeple yok hükmünde olan ve bu nedenle de Kurulumuzca da yokluğu sabit görülen söz konusu ikinci ek kararın hukuken dikkate alınma imkanı bulunmamaktadır.

Diğer bir deyişle verilen yasaklanmış hakların iadesine ilişkin 4 Nisan 2023 tarihli ilk karar halen geçerliliğini sürdürmektedir. CMK'nın 264'üncü maddesine göre kanun yoluna başvurma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz, bu durumda mahkemenin başvuruyu derhal ilgili mercie göndermesi gerekir. Bu durumda Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yapması gereken iş, itirazı istinaf/temyiz başvurusu olarak kabul ederek dosyayı üst mahkemesine göndermek olacaktı, ancak mahkemenin kanuna aykırı şekilde el çekmiş olduğu dosyayı tekrar ele alarak ilk kararını kaldıran yeni bir karar vermesi usul ve yasaya aykırıdır."

Ceza mahkemelerince verilen kararların kesinleştirme işlemi ve verilen kararların resen kaldırmasıyla ilgili konunun da irdelendiği gerekçede, bu konudaki Yargıtay kararlarına atıf yapıldı. Yargıtay içtihatlarına göre, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararları, istinaf veya temyiz kanun yoluna tabi olduğundan bu kararların, sanki itiraz usulüne tabiymiş gibi mahkemesince yeniden ele alınarak ek kararla ortadan kaldırılamayacağı belirtilen gerekçede, "Bu kararların istinaf ve temyiz mercilerine taşınması halinde gerekli değerlendirmenin Yargıtay tarafından yapılarak onanacağı veya bozulacağı izahtan varestedir." denildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin, 29 Mart 2024'te verdiği, daha önceki kararının ortadan kaldırılmasına ilişkin kararının henüz kesinleşmediği yönündeki açıklamaların da ele alındığı gerekçede, şunları kaydedildi:

"Olayımızda CMK'nın 38/A maddesi gereğince kararın Cumhuriyet savcısının UYAP ekranına düşmesiyle karar tebliğ edilmiş sayılacak ve CMK'nın 39'uncu maddesi hükmü gereğince gün ile belirlenen tebliğ süreleri tebligatın ertesi günü başlayacaktır. Bu sebeple, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin söz konusu ek kararının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca görüldü yapılmadığı ve dolayısıyla kararın henüz kesinleşmediği gerekçesi hukuka aykırıdır."

- Mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verilmişti

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı. YSK, oy çokluğuyla il seçim kurulu kararını kaldırarak, mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber