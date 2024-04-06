İliç'te toprak altından çıkartılan Uğur Yıldız'ın cenazesi defnedildi

Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve vatandaşlar katıldı.

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