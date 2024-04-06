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Kırklareli'nde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz İl Seçim Kurulunca reddedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 16:51, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 17:21
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Kırklareli'nde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz İl Seçim Kurulunca reddedildi.

CHP Kırklareli İl Başkanlığının "geçersiz oy sayısı fazla olduğu" gerekçesiyle il merkezindeki 200 sandıkta oyların yeniden sayılması istemiyle yaptığı itirazı, İl Seçim Kurulu değerlendirdi.

Değerlendirme sonucu, CHP'nin kent merkezindeki 200 sandıkta oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli Belediye Başkanlığına 21 bin 287 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçilmiş, ikinci sırada yer alan CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 20 bin 770 oy almıştı.

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